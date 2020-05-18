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Göçerler zorlu yolculuklarını tamamladı

İHA

Kış aylarını sıcak yerleşim bölgelerinde geçiren göçerler, havaların ısınmasıyla birlikte Muş, Bitlis ve Batman'ın Sason ilçesi üçgeninde bulunan Zoveser ve Mereto dağlarına göç etti.

Göçerler zorlu yolculuklarını tamamladı

Kış aylarını sıcak yerleşim bölgelerinde geçiren göçerler, havaların ısınmasıyla birlikte Muş, Bitlis ve Batman'ın Sason ilçesi üçgeninde bulunan Zoveser ve Mereto dağlarına göç etti.
Batman merkez ve ilçelerinde kış aylarını geçirmek için yaklaşık 6 ay kalan göçerler, havaların ısınması ile birlikte Mereto ve Zoveser dağlarına göç etmeye başladı. Göçerlerden Gülemir Kalegöz, havaların ısınmasıyla birlikte ilkbahar ve yaz mevsimlerini geçirecekleri Zoveser ile Mereto dağlarına zorlu bir yolculuğun ardından ulaştıklarını söyledi. Kalegöz, "Bu yıl korona virüs salgını nedeniyle göçümüzü geç yaptık. dolayısıyla yolculuğumuz sıcak güneşin altında geçti. Sonbaharda yüksek kesimlere kar erken yağıyor. Biz göçerlerde hayvanlarımızı sıcak bölgelere götürmüştük. Batman merkezine yakın köy ve bazı ilçeleri kışları sıcak geçiyor. Dolayısıyla hayvanlarımız için daha rahat geçiyor. Havalar ısındığında ise Batman arazilerinde su bulamıyoruz. Koyunlar için havanın sıcak olması tam bir eziyet. Dolayısıyla serin dağlara göç ediyoruz. Ben ve akrabalarım genellikle her yıl aynı dağlara, yüksek dağ olan Zoveser ve Mereto dağlarına yerleşiyoruz. Benim ve akrabalarımın yaklaşık 3 bin koynumuz var. Yüksek dağlara yolculuğumuz yaklaşık 1 hafta sürüyor. Çok zorlu bir yolculuk yapıyoruz. Yolculuk esnasında en büyük yardımcılarımız atlarımız ve köpeklerimiz. Eşyalarımızı atlarımızın üzerinde taşıyoruz, köpeklerimiz de bizleri ve hayvanlarımızı her türlü tehlikeye karşı koruyor. Bu yıl da zorlu bir yolculuğun ardından Zoveser Dağına yetiştiğimiz için çok mutluyuz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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