Batman'da Yeniçağlar köyü karantinaya alındı

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<br>KOZLUK (Batman),(DHA)BATMAN'In Kozluk ilçesine bağlı Yeniçağlar köyü, koronavirüs vakaları nedeniyle karantinaya alındı.<br>İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Yeniçağlar köyünde koronavirüs testi pozitif çıkan ve bu kişilerle temaslı olanlar nedeniyle köyün karantinaya alınmasına karar verdi. Giriş ve çıkışların kapatıldığı köyde jandarma tarafından önlemler alındı. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, vatandaşların salgından korunması için köy merkezindeki evler arası ziyaretlerin de yasaklandığı kaydedildi.<br> DHA-Genel Türkiye-Batman / Kozluk Mücahit YOLCU<br>2020-05-18 13:30:15<br>

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