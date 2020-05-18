Batman'da öğretmenler, sosyal mesafe koruma cihazı yaptı

Batman'da özel bir okulda elektrik elektronik teknolojisi bölümü öğretmenleri tarafından sosyal mesafe koruma cihazı yapıldı.

Batman'da özel bir okulun elektrik elektronik teknoloji bölümü öğretmenlerince vatandaşlar arasında sosyal mesafenin korunması amacıyla prototipi üretilen sosyal mesafe koruma adlı cihaz üretildi. Cihaz, yaklaşık 1 metreden yakına gelinmesi halinde ses, titreşim ve kırmızı ışık ile uyarı veriyor.

Cihazın yapımında bulunan elektrik elektronik öğretmeni Emrah Uysal, korona virüs salgını sürecinde meslek liselerinin bu tür çalışmalarda bulunduğunu söyledi. Uysal, "Biz de meslek lisesi olarak sosyal mesafeyi koruma cihazı yaptık. Bu cihazımız daha çok kapalı alanlarda kamu kuruluş kurumlarında kargo, banka, eczane gibi yerlerde sosyal mesafeyi korumak için en az 1 metre yaklaştığında sesli ışıklı ve titreşimli uyarı vererek karşınızdakini uyarıyor. Bu yaptığımız cihazı park bahçelerde kullanmamız doğru değildir. Biz bunu kapalı alanlarda hizmet veren vatandaşlarımızı düşünerek yaptık. Yaptığımız sosyal mesafe cihazımız görme engeli ve işitme engeli vatandaşlarımızda olabilir onları da düşünerek titreşim motoru yerleştirdik ve sesli ışıklı uyarıda bulunuyor" dedi.

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