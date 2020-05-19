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Batmanlı seracılar tek çatı altında toplanıyor

DHA

Arif ARSLANReşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)BATMAN'ın Balpınar beldesindeki seracılar, dernek kurup tek çatıda toplanıyor. 22 yıldır seracılıkla geçimini sağlayan 400 aileyi bir çatı altında toplayacaklarını belirten çiftçi Ramazan Tufan, "Artık seracılığın merkezinde salatalık ve domatesin yanı sıra patlıcan, biber ve örtü altında çileğe yönelmek istiyoruz" dedi. Batman'ın 6 bin nüfuslu Balpınar beldesinde yaşayan ve 22 yıldır seracılıkla geçimini sağlayan 400 aile, dernek çatısı altında birleşme kararı aldı. Beldelerini, Güneydoğu'nun sera merkezi haline getirmeyi hedefleyen üreticiler, sebzenin...

Batmanlı seracılar tek çatı altında toplanıyor

<br>Arif ARSLANReşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)BATMAN'ın Balpınar beldesindeki seracılar, dernek kurup tek çatıda toplanıyor. 22 yıldır seracılıkla geçimini sağlayan 400 aileyi bir çatı altında toplayacaklarını belirten çiftçi Ramazan Tufan, "Artık seracılığın merkezinde salatalık ve domatesin yanı sıra patlıcan, biber ve örtü altında çileğe yönelmek istiyoruz" dedi.<br>Batman'ın 6 bin nüfuslu Balpınar beldesinde yaşayan ve 22 yıldır seracılıkla geçimini sağlayan 400 aile, dernek çatısı altında birleşme kararı aldı. Beldelerini, Güneydoğu'nun sera merkezi haline getirmeyi hedefleyen üreticiler, sebzenin yanı sıra meyve yetiştiriciliği de yapacak. Serada çalışacak işçi bulmakta güçlük çektiklerini anlatan üreticilerden Ramazan Tufan, dernekleşmeyle örnek tarım üreticileri olacaklarını söyledi. <br>'SERADA ÇALIŞACAK İŞÇİ BULAMIYORUZ'<br>Ürünlerini pazarlamak amacıyla dernekleşmeye ihtiyaç duydukları için böylesi bir girişimde bulunduklarını anlatan Tufan, "Güneydoğu'nun sera merkezine dönüştürdüğümüz Balpınar´da şu anda 400'ü aşkın aile geçimini seradan sağlıyor. Sadece salatalık ve domates üretiyoruz. Ancak bu iki ürünü yeterli görmüyoruz. Sadece bir üründe yılda 900 tona yakın üretim yapıyoruz. Neden bu üretimi diğer ürünlerde yapmayalım. Ancak seralarda çalışmak için işçi bulmakta zorlanıyoruz" dedi.<br>'FARKLI ÜRÜNLERE YÖNELECEĞİZ'<br>Tufan, dernekleşmeyle üreticilerin serada farklı ürünler de yetiştirme imkanın oluşacağını ifade ederek, şunları söyledi:<br>"Balpınar ve çevresinde ağırlıklı olarak salatalık ve domates ekiliyor. Oysa patlıcan, biber ve örtü altı yani sera içinde de çilek üretimi gibi farklı ürünlere de yönelmek istiyoruz. Bu çalışmaları da dernek adı altında yapmak istiyoruz. Yılda yaklaşık 2 milyon TL seradan gelir elde eden beldemiz ve çevresindeki köylerde artık seracılığı daha yaygın hale getirebilmenin çabası içindeyiz. Bize destek olan başta Valimiz Hulusi Şahin ile Özel İdare Genel Sekreteri Abdulkadir Özer'e teşekkür ediyoruz. Seralar bir yerde istihdamın da yolu olacaktır."DHA-Genel Türkiye-Batman Arif ARSLAN, Reşat YİĞİZ<br>2020-05-19 08:38:56<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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