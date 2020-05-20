Batman’da korona virüsten 7'nci ölüm

Batman'da, korona virüs nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayası 7'ye yükseldi.
Batman’da son 1 hafta içinde üçüncü ölüm vakası yaşandı. 90 yaşındaki Emin Varol korona virüs tedavisi gördüğü hastanede, hayatını kaybetti. Varol, hastanedeki işlemlerin ardından toprağa verilecek.
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