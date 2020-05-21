Caddede oluşan 6 metre derinliğindeki obruk korkuttu

<br>Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)BATMAN kent merkezi Ömer Hayyam Caddesi'nde oluşan 6 metre derinliğindeki obruk, çevredekileri korkuttu.<br>Gültepe Mahallesi'nde Ömer Hayyam Caddesi'nin orta bölgesinde 6 metre derinliğinde oluşan obruk çevre sakinlerini korkuttu. Obruğun oluştuğu sırada caddede kimsenin bulunmaması olası bir facianın önüne geçti. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, obruğun oluştuğu alanda güvenlik kordonu oluşturdu.<br> DHA-Genel Türkiye-Batman Reşat YİĞİZ<br>2020-05-21 19:52:27<br>
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