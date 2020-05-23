Hayvanların su içtiği havuza düşen Nuri'yi kuzeni kurtardı

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Remziye ÖNER/GERCÜŞH(Batman), (DHA)BATMAN'ın Gercüş ilçesinde, arkadaşlarıyla oynadığı sırada hayvanların su içtiği havuza düşen Nuri Demir'i (8), 18 yaşındaki kuzeni kurtardı.<br>Olay, sabah saatlerinde Gercüş ilçesine bağlı Arıca köyünde meydan geldi. Demir ailesinin oğulları Nuri, arkadaşlarıyla oynarken hayvanların su içtiği 1 metre derinliğindeki havuza düştü. Arkadaşlarının çığlıkları üzerine gelen Ramazan Demir, havuza atlayarak kuzenini kurtarmaya çalıştı. Suyun bulanık olması nedeniyle güçlük çeken Demir, çocuğu kurtararak, havuzdan çıkardı. Yakınları tarafından Gercüş Devlet Hastanesi'ne götürülen Nuri Demir, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Batman'daki özel bir hastaneye sevk edildi. <br>Nuri Demir'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Batman / Gercüş Remziye ÖNER<br>2020-05-23 15:25:13<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.