Batman’da kısıtlamaya uymayan 8 sürücüye 25 bin lira ceza

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman’da kısıtlamaya uymayan 8 sürücüye 25 bin lira ceza

İHA

Batman Turgut Özal Bulvarında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 8 kişiye 25 bin 200 lira ceza kesildi.

Batman’da kısıtlamaya uymayan 8 sürücüye 25 bin lira ceza

Batman Turgut Özal Bulvarında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 8 kişiye 25 bin 200 lira ceza kesildi.
Batman, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sessizliğe büründü. Gece 00.00'da başlayan ve 4 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle polis ekipleri kentin dört bir yanında denetimlerine devam ediyor. Turgut Özal Bulvarı girişinde denetim yapan polis ekipleri araçları durdurarak evrak ve kimlik kontrolü yaptı.
İzin belgesi olmayan 8 kişiye toplamında 25 bin 200 lira cezai işlem uygulandı. Kentin farklı noktalarında polis ekiplerinin denetimi sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dakikalarca suyun altında kalan çocuk kurtarıldı
YEREL HABERLER Dakikalarca suyun altında kalan çocuk kurtarıldı
Hayvanların su içtiği havuza düşen Nuri'yi kuzeni kurtardı
YEREL HABERLER Hayvanların su içtiği havuza düşen Nuri'yi kuzeni ...
Uzman Klinik Psikolog Sayhan’dan stres uyarısı
YEREL HABERLER Uzman Klinik Psikolog Sayhan’dan stres uyarısı
Caddede oluşan 6 metre derinliğindeki obruk korkuttu
YEREL HABERLER Caddede oluşan 6 metre derinliğindeki obruk korkuttu
Caddede oluşan 6 metre derinliğindeki obruk korkuttu
YEREL HABERLER Caddede oluşan 6 metre derinliğindeki obruk korkuttu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X