Lastiği patlayan araç şarampole yuvarlandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde arıcılık ile uğraşan İbrahim Atak (88) kovanların yanına gitmeye çalışırken aracı ile yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde meydana gelen kazada balcı İbrahim Atak'ın sevk ve idaresindeki 72 KA 034 plakalı araç lastiği patlayınca yoldan çıktı. Taklalar atarak şarampole yuvarlanan araçta bulunan İbrahim Atak ve torunu kazadan yara almadan kurtulurken araçta hasar meydana geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.