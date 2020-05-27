Dağlardaki dut ağaçlarından bağlama üretiyor

<br>Arif ARSLANReşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA) BATMAN'da, bağlama imalatçısı Ali Adıyaman (49), 20 yıldır kurak dağlarda yetişen dut ağaçlarını enstrümana dönüştürüyor. İmal ettiği bağlamaların fiyatının 4 bin TL'ye kadar çıktığını söyleyen Adıyaman, gençlere de mesleğini öneriyor.<br>Batman'da yaşayan ve bağlama yapan Ali Adıyaman, 20 yıl önce Adana'da ustasından öğrendiği enstrüman üretimini memleketinde sürdürüyor. Tel ve burgu dışında imalatın tümünü el emeğiyle gerçekleştirdiğini belirten Adıyaman, çok zahmetli olmasına rağmen 20 yıldır mesleğini severek, yaptığını söyledi. Bölgenin tek bağlama imalatçısı olduğu için il dışından da sipariş aldığını ve ayda 15 bağlama ürettiğini anlatan Adıyaman, mesleğini gençlere de öneriyor.<br>'FİYATI 4 BİN TL'YE KADAR ÇIKIYOR'<br>Bağlama yapımının emek isteyen iş olduğunu vurgulayan Ali Adıyaman, bölgedeki kurak dağlarda yetişen dut ağaçlarıyla bu işlemin daha da zor olduğunu belirterek, şunları kaydetti:<br>"Bağlama imalatı kolay değil. Tel ve burgu haricinde bağlamanın tümünü el emeğimle yapıyorum. Ayda ortalama 15 bağlama imalatını gerçekleştiriyorum. En ucuzu 300 liradan başlayıp, 4 bin liraya kadar çıkıyor. Adana'da öğrendiğim bağlama imalatını memleketimde de sürdürüyorum. Kurak dağlarda yetişen ve en az 60 santim genişliği bulan dut ağaçlarını bağlama imalatında kullanıyoruz. Zevkli bir iş olduğu için bu mesleği tercih ettim. Gençlere de bu mesleği öneriyorum. Bölgenin tek bağlama imalat ustası olduğum için de bölgenin tüm illerinden sipariş alıyorum."DHA-Genel Türkiye-Batman Arif ARSLAN, Reşat YİĞİZ<br>2020-05-27 11:35:51<br>

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