Gercüş’te günler sonra dışarı çıkan çocuklar doyasıya eğlendi

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Batman’ın Gercüş ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamaları 4 saatliğine kaldırılan 014 yaş arası çocuklar, sokak ve parkları doldurarak gönüllerince eğlendi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlananlar arasında bulunan 014 yaş arası çocuklar, bugün saat 11.00 ile 15.00 arasında kısıtlamadan muaf tutuldu. Saat 11.00'da kısıtlamaya ara verilmesi ile birlikte Gercüş'te çocuklar, sokak, park ve bahçeleri doldurdu. Aileleri ile birlikte sokaklara koşan çocuklar, güneşli havanın tadını çıkararak gönüllerince eğlendi.

Kısıtlamaya ara verilmesi ile birlikte dışarı çıktığını kaydeden Nurdem Kızılatlı, "Bugün bizim bayramımız. Uzun süredir dışarı çıkamıyorduk. Bayramı evde geçirdik, bugün dışarı çıktı, arkadaşlarımızla oyun oynadık. Çok mutluyuz" dedi.

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