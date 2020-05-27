Hastanede yatarken refakatçi olan babasını öldürdü

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Batman’da hastaneye yatırılan psikiyatri hastası bir kişi, yanında refakatçi olan babasını demir cisimle öldürdü.



Olay, önceki gece Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde yaşandı. Psikiyatri hastası 34 yaşındaki Celal M. hastaneye yatırıldı. Oğlunun hastaneye kaldırılmasının ardandan baba Salahattin M. (60) refakatçi olarak hastanede kalmaya başladı. Celal M., eline aldığı demir cisimle babası uyurken saldırdı. Başına darbe alan Salahattin M. hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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