Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı

'O günler çok özlendi'

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<br>Arif ARSLAN/BATMAN,(DHA)BATMAN'da Emine Ak'ın (34) parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.<br>Batman'da Emine Ak'ın sol el yüzük parmağına taktığı yüzük sıkıştı ve parmağı şişmeye başladı. Yüzüğü çıkarmayı başaramayan Ak, ailesinden yardım istedi. Ailesi de yüzüğü çıkarmada başarılı olamayınca itfaiyeye haber verildi. Parmağa sıkışan yüzük, itfaiye erlerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Ak, itfaiye erlerine teşekkür etti. DHA-Genel Türkiye-Batman / Merkez Arif ARSLAN<br>2020-05-28 17:13:39<br>

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