HDP Batman İl Başkanına terör gözaltısı

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<br>BATMAN, (DHA)HDP Batman İl Başkanı Ömer Kulpu, terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.<br>Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü terör soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince HDP il binasına operasyon düzenlendi. Güvenlik güçlerinin il binasında yaptığı aramada, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ve etkisiz hale getirilen teröristlerin fotoğrafı bulundu. Operasyonda HDP Batman İl Başkanı Ömer Kulpu ile bir partili gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Batman BATMAN,(DHA)<br>2020-05-30 08:56:22<br>

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