Gercüş´te sopalı, bıçaklı kavga: 3 yaralı

<br>Remziye ÖNER/ GERCÜŞ (Batman),(DHA)BATMAN'ın Gercüş ilçesinde iki grup arasında çıkan sopalı ve bıçaklı kavgada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.<br>Olay, dün akşam saatlerinde Bağlarbaşı Mahallesi Mehmet Nurikaya Caddesi üzerinde meydana geldi. İki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkma tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada 2'si ağır 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan E.A (22), F.K (22) ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi ilk müdahalenin ardından Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikesi bulunan E.A., buradan Batman Bölge Hastanesi'ne sevk edildi. Güvenlik güçlerince olaya karıştıkları tespit edilen A.Y. ve B.P. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Batman / Gercüş Remziye ÖNER/ GERCÜŞ (Batman),(DHA)<br>2020-05-31 15:00:19<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.