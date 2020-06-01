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Günler sonra kepenk açan kıraathaneciler fiyat ayarlaması istiyor

DHA

Arif ARSLAN/BATMAN, (DHA)BATMAN'da, koronavirüsle mücadelede normalleşme sürecinin ilk gününde, açılan kıraathaneler müşterilerine ücretsiz çay ikramında bulundu. Günler sonra açtıkları işletmelerini koronavirüs tedbirleri kapsamında yeniden şekillendiren işletmeciler, artan masrafları nedeniyle 1 bardak çayda 25 kuruşluk fiyat artışı istiyor. Türkiye'de normalleşme sürecinin ilk gününde Batman'da tekrar hizmete açılan kıraathanelerde müşterilere ücretsiz çay ikramında bulunuldu. Günler sonra kepenk açan işletmeciler, müşterilerine maske, mesafe ve hijyen kuralları konusunda sürekli uyarıda...

Günler sonra kepenk açan kıraathaneciler fiyat ayarlaması istiyor

<br>Arif ARSLAN/BATMAN, (DHA)BATMAN'da, koronavirüsle mücadelede normalleşme sürecinin ilk gününde, açılan kıraathaneler müşterilerine ücretsiz çay ikramında bulundu. Günler sonra açtıkları işletmelerini koronavirüs tedbirleri kapsamında yeniden şekillendiren işletmeciler, artan masrafları nedeniyle 1 bardak çayda 25 kuruşluk fiyat artışı istiyor.<br>Türkiye'de normalleşme sürecinin ilk gününde Batman'da tekrar hizmete açılan kıraathanelerde müşterilere ücretsiz çay ikramında bulunuldu. Günler sonra kepenk açan işletmeciler, müşterilerine maske, mesafe ve hijyen kuralları konusunda sürekli uyarıda bulunuyor. Biriken kira, doğalgaz, elektrik ve su borçlarını düşünen işletmeciler, özellikle kira konusunda mülk sahiplerinden anlayış bekliyor. Koronavirüs salgınına karşı masalarda maske, dezenfektan ve kolonya bulundurulurken, müşterilere cam bardak yerine pet bardakla çay verdiklerini ve masraflarının arttığını ifade eden kıraathane işletmecileri, 1 bardak çay fiyatına 25 kuruşluk bir artış yapılmasını istiyor.<br>HER MÜŞTERİ SONRASI MASALAR DEZENFEKTE EDİLİYOR<br>İlk günde müşterilerine bedava çay ikramında bulunan işletmeci Salim Tirki, "Masaları, her müşteri sonrası dezenfekte ediyoruz. Sosyal mesafe ve el temizliği konusunda da uyarıda bulunuyoruz. İlk günde müşterilerimize jestte bulunduk. Bedava çay ikramında bulunduk. Masraflarımız arttı. Çaya fiyat ayarlaması şarttır. Kira konusunda mülk sahiplerinden anlayış bekliyoruz. Kapalı olduğumuz dönemde kiraların bu süre içerisinde yarı yarıya düşürülmesini ya da alınmaması konusunda mülk sahiplerinin kira almaması, biz kahveci esnafını sevindirecektir. Vatandaşın sağlığı için klima açmıyoruz. Müşterilerimize cam bardak yerine pet bardaktan çay ikram ettiğimiz için çaya 25 kuruşluk bir artış yapılmasını istiyoruz. 1,25 TL olan bir bardak çayın fiyatı 1,5 lira olursa kahveci esnafı rahatlamış olur" dedi.<br>'MEKANLAR AÇIK AMA OYUNLARA KAPALI'<br>Batman´da 35 yıldır kıraathane işleten Necdet Güner, biriken kirayı nasıl ödeyeceğini kara kara düşündüğünü dile getirerek, "Kira, elektrik, doğalgaz ve su faturaları birikti. Neredeyse 3 aydır mağduruz. Koronavirüs nedeniyle biz de diğer esnaf kesimi gibi etkilendik. Bu salgından en çok etkilenen kıraathane ve kafe işletmecileri oldu. Mülk sahiplerinin kira konusunda bize anlayış göstermelerini istiyoruz. Mekanlarımız açık ama oyunlara kapalı" diye konuştu.<br>Turgut Özal Bulvarı Dörtyol kavşağında kıraathane işleten Vedat Sivrisakal da şunları kaydetti:<br>"Uzun bir süre kapalıydık. Salgına karşı biz de uyulması gereken kurala uyduk. Ancak daha çok elektrik, su, kira ve doğalgazın biriken faturalarını nasıl ödeyeceğimizi düşünüyoruz. Müşterilerimize cam bardak yerine pet bardak ile çay ikram ediyoruz. 1,5 metre mesafe, maske ve hijyen kuralları konusunda müşterilerimizi uyarıyoruz."DHA-Genel Türkiye-Batman Arif ARSLAN<br>2020-06-01 14:31:16<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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