Takla atan otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu

<br>Remziye ÖNER/HASANKEYF (Batman), (DHA)BATMAN'ın Hasankeyf ilçesinde virajda takla atan otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.<br>Kaza, öğle saatlerinde Hasankeyf ilçesindeki Palamut köyü mevkisinde meydana geldi. Sürücünün ismi öğrenilemeyen 34 UH 9856 plakalı otomobil, virajda kontrolden çıkarak takla atıp, yoldan çıktı. Otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Batman / Hasankeyf Remziye ÖNER<br>2020-06-03 17:40:31<br>
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