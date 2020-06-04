Batman’da korona virüsten 8'inci ölüm

Batman'da, korona virüs nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayası 8'e yükseldi.
Batman’da 80 yaşındaki M.Y. korona virüs tedavisi gördüğü Batman Bölge Devlet Hastanesinde, hayatını kaybetti. M.Y, hastanedeki işlemlerin ardından toprağa verildi. M.Y'nin ölümü ile birlikte Batman'da hayatını kaybedenlerin saysı 8'e yükseldi.
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