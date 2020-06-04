Batman'ın Ardıçlı köyü, karantinaya alındı

<br>Remziye ÖNER/GERCÜŞ (Batman), (DHA) BATMAN'ın Gercüş ilçesine bağlı Ardıçlı köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.<br>Gercüş'e bağlı Ardıçlı köyünde, koronavirüs salgınının kontrol altına alınması amacıyla karantina uygulaması başlatıldı. Gercüş Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, karantina uygulamasının 14 gün süreceği belirtilerek, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçemiz Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 4 Haziran 2020 tarihli kararı gereği koronavirüs salgının yayılmasını önlemek ve vatandaşlarımızı bu salgından korumak için 14 gün süreyle Ardıçlı köyü karantina alınmıştır" denildi.<br> DHA-Genel Türkiye-Batman / Gercüş Remziye ÖNER<br>2020-06-04 16:15:43<br>
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.