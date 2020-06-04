Gercüş'te bir köy karantinaya alındı

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Ardıçlı köyü korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Gercüş Kaymakamlığından yapılan açıklamada, korona virüs tedbirleri kapsamında Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca salgının yayılmasını önlemek ve vatandaşları bu salgından korumak için 4 Haziran'dan itibaren Ardıçlı köyünün 14 gün süreyle karantinaya alındığı belirtildi. Açıklamada, "Köye giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır. Başta güvenlik ve sağlık olmak üzere bütün tedbirler alınmıştır" denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.