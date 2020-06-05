Gercüş'te bir köy karantinaya alındı

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<br>Remziye ÖNER/GERCÜŞ(Batman),(DHA)BATMAN'ın Gercüş ilçesine bağlı Gönüllü köyü, 1 kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine 14 gün süre ile karantinaya alındı.<br>Gercüş Kaymakamlığı'nca, Gönüllü köyünde 1 kişide koronavirüs tespit edilmesinin ardından, Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla; salgının yayılmasını önlemek amacıyla 5 Haziran'dan itibaren köyün 14 gün süreyle karantinaya alındığı ve girişçıkışlara kapatıldığı belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Batman / Gercüş Remziye ÖNER<br>2020-06-05 16:51:21<br>

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