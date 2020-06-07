Çay kıyısına vuran 54 kiloluk turna balığı satıldı

<br>Arif ARSLAN/BATMAN, (DHA) BATMAN'da bulunan Botan Çayı kıyısına, 54 kilogram ağırlığındaki turna balığı vurdu. Balıkçıların tezgaha çıkarttığı balık, kısa sürede satıldı. <br>Dicle Nehri üzerinde kurulan ve 19 Mayıs günü 6 türbinden ilki hizmete alınan Ilısu Baraj gölü yükseldi. Baraj gölünün yükselmesiyle Botan Çayı'nın kesiştiği bölgede, 54 kilo ağırlığında turna balığı kıyaya vurdu. Çayda kıyaya vuran turna balığı, bölgedeki balıkçıları heyecanlandırdı. Bir balıkçı tarafından Batman'daki tezgahta satışa çıkarılan turna balığı, kısa sürede satıldı. <br> DHA-Genel Türkiye-Batman Arif ARSLAN<br>2020-06-07 15:01:37<br>
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