Patenli gençlerin tehlikeli yolcuğu

Batman’da trafikte seyir halinde olan bir motosikletin arkasına takılarak ilerleyen üç patenli genç, tehlike saçtı.

Bir motosikletin arkasına takılan 3 patenli genç, trafik güvenliğini hiçe sayarak hayatlarını tehlikeye attı. Batman Esentepe mevkinde şehir merkezine seyir halinde olan bir motosikletin arkasına tutunarak ilerleyen 3 patenli gencin yolculuğu, arkadan seyreden başka bir araçta bulunan yolcu tarafından kaydedildi. Trafiği tehlikeye atan gençler, bir süre sonra motosikleti bırakıp gözden kayboldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.