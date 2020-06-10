Patenli gençlerin tehlikeli yolcuğu

Batman’da trafikte seyir halinde olan bir motosikletin arkasına takılarak ilerleyen üç patenli genç, tehlike saçtı.
Bir motosikletin arkasına takılan 3 patenli genç, trafik güvenliğini hiçe sayarak hayatlarını tehlikeye attı. Batman Esentepe mevkinde şehir merkezine seyir halinde olan bir motosikletin arkasına tutunarak ilerleyen 3 patenli gencin yolculuğu, arkadan seyreden başka bir araçta bulunan yolcu tarafından kaydedildi. Trafiği tehlikeye atan gençler, bir süre sonra motosikleti bırakıp gözden kayboldu.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.