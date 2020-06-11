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Yamaç paraşütçüleri, Gercüş semalarında uçtu

DHA

Remziye ÖNER/GERCÜŞ (Batman), (DHA) BATMAN'ın Gercüş ilçesindeki 1120 rakımlı Ayrancı tepesinde yamaç paraşütçüleri, uçuş gerçekleştirdi. Profesyonel yamaç paraşütçüleri, bölgenin tehlikenin en az olduğu yerlerden olduğunu söyledi. Gercüş ilçesinde bulunan 1120 rakımlı Ayrancı tepesi, yamaç paraşütü tutkunlarının gözde mekanlarından biri haline geldi. Ayrancı tepesinin, yamaç paraşütü uçuşlarında güvenli bölge olduğunu söyleyen profesyonel yamaç paraşütçüleri, hiçbir zorluk yaşamadan uçuş yaptıklarını anlattı. Bölgenin, yamaç paraşütü uçuşları için etkinlik alanı haline gelmesi gerektiğini...

Yamaç paraşütçüleri, Gercüş semalarında uçtu

<br>Remziye ÖNER/GERCÜŞ (Batman), (DHA) BATMAN'ın Gercüş ilçesindeki 1120 rakımlı Ayrancı tepesinde yamaç paraşütçüleri, uçuş gerçekleştirdi. Profesyonel yamaç paraşütçüleri, bölgenin tehlikenin en az olduğu yerlerden olduğunu söyledi.<br>Gercüş ilçesinde bulunan 1120 rakımlı Ayrancı tepesi, yamaç paraşütü tutkunlarının gözde mekanlarından biri haline geldi. Ayrancı tepesinin, yamaç paraşütü uçuşlarında güvenli bölge olduğunu söyleyen profesyonel yamaç paraşütçüleri, hiçbir zorluk yaşamadan uçuş yaptıklarını anlattı. Bölgenin, yamaç paraşütü uçuşları için etkinlik alanı haline gelmesi gerektiğini dile getiren yamaç paraşütçüsü Kerem Kul, "Ayrancı tepesinin uçuş için çok ideal bir yer olduğunu öğrendik. Uçuşumuzu sorunsuz olarak tamamladık. Önümüzdeki süreçte bu bölgenin yamaç paraşütü etkinliğin sıklıkla yapılacağı alan olabileceğine inanıyorum" dedi.<br>İstanbul ve Antalya'dan gelen arkadaşlarıyla birlikte Ayrancı tepesinde uçuş yaptıklarını anlatan Eyüp Gürbüz, bölgenin turizme kazandırılması için çalışma yapılma gerektiğini söyledi. DHA-Genel Türkiye-Batman / Gercüş Remziye ÖNER<br>2020-06-11 09:46:25<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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