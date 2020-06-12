Gercüş´te 5 katlı apartman, karantinaya alındı

<br>Remziye ÖNER/GERCÜŞ (Batman), (DHA) BATMAN'ın Gercüş ilçesindeki 5 katlı apartman, 1 kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı.<br>Gercüş'ün Çukurçeşme Mahallesi'nde 5 katlı apartmanda oturan kişi, koronavirüs belirtileri gösterince hastaneye başvurdu. Covid-19 testi pozitif çıkan kişi, hastanede tedaviye alınırken, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile salgının yayılmasını önlemek ve halkı salgından korumak amacıyla apartmana girişçıkışlar yasaklandı. Bina, 14 gün süre ile karantinaya alındı. Güvenlik güçleri, apartmanın girişini kapatırken, filyasyon ekipleri de apartman sakinlerine test işlemlerine başladı. DHA-Genel Türkiye-Batman / Gercüş Remziye ÖNER/ GERCÜŞ (Batman),(DHA)-<br>2020-06-12 11:12:16<br>
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.