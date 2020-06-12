Şehit Aileleri Derneğinden 2 şehit babasına ziyaret

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehit Aileleri Derneğinden 2 şehit babasına ziyaret

İHA

Batman'ın Sason ilçesinde faaliyet gösteren Şehit Aileleri, Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik ile beraberindekiler, 2 şehit babası olan Ferzende Bulgan'ı evinde ziyaret etti.

Şehit Aileleri Derneğinden 2 şehit babasına ziyaret

Batman’ın Sason ilçesinde faaliyet gösteren Şehit Aileleri, Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik ile beraberindekiler, 2 şehit babası olan Ferzende Bulgan'ı evinde ziyaret etti.
Sason’a bağlı Yürekli köyünde bulunan evlerinin önüne 2002’de teröristler tarafından döşenen mayının patlamasıyla şehit olan Davut Bulgan ile ağabeyi Sait Bulgan’ın babası Ferzende Bulgan’ı evinde ziyaret eden Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik le beraberindekiler, şehit ailelerinin her zaman yanlarında olacaklarını söyledi.
Ziyarette iki şehit babası Ferzende Bulgan'a Türk bayrağı hediye Çelik, "2002 yılında PKK terör örgütünün kalleş tuzağında biri 8, diğeri 11 yaşındaki iki evladımızı şehit oldu. Hiçbir şeyden habersiz masum 2 şehit. Peki, bunu yapanlar insan olabilir mi, bunu yapanlar insanlıktan nasibini almış olabilir mi, olamaz. Onlar zalimdir, bunları destekleyen de zalimdir. Biz her zaman bu şehitlerimizin aileleriyle dayanışma içinde olacağız. Çok şükür ki devletin bölünmez bütünlüğü uğruna ölenler şehit oluyor. Onları şehit edenler ise dağlarda kargalara yem oluyor" dedi.
Bulgan kendilerini ziyaret eden Çelik ve beraberindekilere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Batman’da ikinci dalga endişesi Son 3 günde 101 yeni vakanın görüldüğü kentte vatandaşlar maskesiz dolaşıp sosyal mesafe kuralına uymuyor
YEREL HABERLER Batman’da ikinci dalga endişesi Son 3 günde 101 yeni ...
Başkan Gür'den engelli çalışanlara anlamlı ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Gür'den engelli çalışanlara anlamlı ziyaret
80 lira için çıkan kavgada 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER 80 lira için çıkan kavgada 4 kişi yaralandı
Sason'da kan bağışı kampanyası
YEREL HABERLER Sason'da kan bağışı kampanyası
Gercüş'te bir apartman karantinaya alındı
YEREL HABERLER Gercüş'te bir apartman karantinaya alındı
Gercüş´te 5 katlı apartman, karantinaya alındı
YEREL HABERLER Gercüş´te 5 katlı apartman, karantinaya alındı
Vali Şahin: 'Yeni normale' Batmanlılar alışamadı
YEREL HABERLER Vali Şahin: 'Yeni normale' Batmanlılar alışamadı
Yamaç paraşütü meraklıları Gercüş semalarında
YEREL HABERLER Yamaç paraşütü meraklıları Gercüş semalarında
Batman'da öğrenciler temiz bir çevre için klip hazırladı
YEREL HABERLER Batman'da öğrenciler temiz bir çevre için klip ...
Batman'da freni boşalan traktör devrildi
YEREL HABERLER Batman'da freni boşalan traktör devrildi
Yamaç paraşütçüleri, Gercüş semalarında uçtu
YEREL HABERLER Yamaç paraşütçüleri, Gercüş semalarında uçtu
Patenli gençlerin tehlikeli yolcuğu
YEREL HABERLER Patenli gençlerin tehlikeli yolcuğu
Vali Şahin'den vahşi sulama yöntemine tepki: Su bedava gelmiyor
YEREL HABERLER Vali Şahin'den vahşi sulama yöntemine tepki: Su ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X