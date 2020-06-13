Kavgada yaralanan genç, 12 gün sonra yaşamını yitirdi

<br>Remziye ÖNER/GERCÜŞ (Batma), (DHA)BATMAN'ın Gercüş ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan Ercan Aslan (22), tedavi gördüğü hastanede 12 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.<br>Olay, 31 Mayıs günü Gercüş ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Mehmet Nurikaya Caddesi'nde meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada Ercan Aslan ile ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Ercan Aslan, dün akşam doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.<br>Ercan Aslan'ın cansız bedeni, yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Gercüş ilçesindeki Pınarbaşı Mahallesi'nde toprağa verildi.<br>Diğer iki yaralının taburcu olduğu belirtilirken, kavgaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişinin de tutuklandığı ifade edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Batman / Gercüş Remziye ÖNER<br>2020-06-13 12:19:21<br>
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