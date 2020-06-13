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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman'da futbolcu ve masörde koronavirüs tespit edildi

DHA

Arif ARSLANReşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Medical Park Batman Petrolspor A.Ş Kulübü'nün bir futbolcusu ve bir masöründe koronavirüs tespit edildi.  TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Medical Park Batman Petrolspor'un teknik heyet, futbolcu ve masörden oluşan 36 kişiye koronavirüs testi yapıldı. Yapılan test sonucunda bir futbolcu ve masörde pozitif tespit edildi. Kulüp Başkanı Abdulvahap Akbaş, futbolcu ve masörün gözlem altına alındığı ifade ederek, durumu Türkiye Futbol Federasyonu'na ilettiklerini söyledi.  Akbaş, kulüp binası ve...

Batman'da futbolcu ve masörde koronavirüs tespit edildi

<br>Arif ARSLANReşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Medical Park Batman Petrolspor A.Ş Kulübü'nün bir futbolcusu ve bir masöründe koronavirüs tespit edildi. <br>TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Medical Park Batman Petrolspor'un teknik heyet, futbolcu ve masörden oluşan 36 kişiye koronavirüs testi yapıldı. Yapılan test sonucunda bir futbolcu ve masörde pozitif tespit edildi. Kulüp Başkanı Abdulvahap Akbaş, futbolcu ve masörün gözlem altına alındığı ifade ederek, durumu Türkiye Futbol Federasyonu'na ilettiklerini söyledi. <br>Akbaş, kulüp binası ve futbolcuların antrenman yapacakları alanlarında önlemler aldıklarını belirterek, Hazırlıklar öncesinde teknik heyet ve futbolcularımızın tümü testten geçti. 2 kişide pozitif çıktı. Gerekli tedbirleri alacağız. Kulüp binamızı dezenfekte ettik. Pozitif vakamızın olduğunu Türkiye Futbol Federasyonu bildirdik" dedi.DHA-Genel Türkiye-Batman / Merkez Arif ARSLANReşat YİĞİZ<br>2020-06-13 18:35:30<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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