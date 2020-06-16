Gercüş’te nesli tehlike altında olan alaca kokarca görüntülendi

Batman’ın Gercüş ilçesinde nesli tehlike altında olan alaca kokarca görüntülendi.
Nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan alaca kokarca Gercüş’te bir vatandaş tarafından görüntülendi. Yaban hayatında ender rastlanan türlerden alaca kokarcanın fotoğrafını çeken Kadir Bakay, tarlada çalışırken hayvanı fark ettiğini ve telefonunu çıkarıp fotoğrafladığını söyledi. Bakay, "Burada çok sık gördüğümüz bir hayvan değil. Görünce telefonumu çıkarıp fotoğrafladım" dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.