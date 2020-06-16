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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman'da yasağa rağmen vatandaşlar maskesiz dolaşıyor

İHA

Batman'da yasağa rağmen vatandaşlar maskesiz dolaşıyor

Korona virüsle mücadele kapsamında normalleşme süreciyle Batman’da vaka artışı yaşandı. İkinci dalga eğiliminin devam ettiği kentte vatandaşlar yasak olmasına rağmen maske takmazken sosyal mesafe kuralına da uyulmuyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında son günlerde vaka sayılarında artış olan 42 ilde maske takma zorunluluğunun olduğunu hatırlattı. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vaka artışlarıyla dikkat çeken şehirler başta olmak üzere artış eğilimi olan yerlerde İl Hıfzıssıhha Kurullarının, valilerin başkanlığında riske karşı kararların alındığını kaydederek virüsle maskesiz mücadele edilemeyeceğini vurguladı.
Maske takma zorunluluğu bulanan 42 il arasında bulunan Batman'da vatandaşların yasağı rağmen maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralına uymadığı gözlendi. Batman'da 5 gün boyunca il genelinde açık alanlarda yapılması planlanan her türlü eylem ve etkinliklere kısıtlama getirildi. Batman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Vali Hulusu Şahin başkanlığında toplandı. Toplantıda yeni tip korona virüs salgını nedeniyle yeni kararlar alındı. Oy birliği ile kabul edilen kararlar kapsamında Batman genelinde açık alanlarda yapılması planlanan eylem ve etkinlikler ile bu eyleme destek vermek amacıyla il sınırlarına gelen şahısların ve araçların il sınırları içerisine girişlerinin ve başka illerde gerçekleşmesi planlanan eylem ve etkinliklere katılım amacı ile il dışına çıkışların yasaklandığı belirtildi.
Ayrıca Batman merkez Sağlık Mahallesine bir apartmanın 7 gün süreyle karantinaya alınmasına ve Ziya Gökalp Mahallesinde bulunan ve karantinaya alınan binanın da karantina sürecinin sonlandırılmasına karar verildi.
Vatandaşlardan Mustafa Seven, özelikle 1 Hazirandan sonra yeni normalleşme sürecinin yanlış anlaşıldığını kaydetti. Seven, "Batman ve bölge ilerinde maske takılmadı, sosyal mesafe uyulmadı bahçe ve parklarda oyun grupları açık kaldı. Ney azık ki insanlar bütün uyarılara rağmen kuralları ihlal ettiler. Son günlerde Batman’da ciddi bir vaka artışı var, bunların başında maske takılmaması, sosyal mesafeye uyulmaması geliyor. Bu önümüzdeki günlerde çok ciddi bir sorun oluşturacaktır. Bir nevi Batman’da ikinci dalga yaşanıyor. Bayram öncesinde günlük vaka yaklaşık ortalama 2 ila 3 arasında iken son günlerde 30 ila 35’e hatta daha yükseğe çıktı. Şuanda Batman hastanelerinde yer yok ama insanlar halen umursamaz yine maske takmayanlar var. Sosyal mesafeye uyamayan kişiler var ve bu da önümüzdeki günler için büyük bir tehlike Batman için" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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