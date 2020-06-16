Gercüş'te bir bina karantinaya alındı

Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Akyar köyünde bir bina korona virüs tedbirlerin kapsamında 14 gün boyunca karantinaya alındı.

Gercüş Kaymakamlığından yapılan açıklamada, korona virüs tedbirleri kapsamında Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca salgının yayılmasını önlemek ve vatandaşları bu salgından korumak için 16 Hazirandan itibaren Akyar köyünde bir binanın 14 gün süreyle karantinaya alındığı belirtildi. Açıklamada, "Akyar köyü küme evlerindeki bir bina karantinaya alınmış olup belirtilen adrese giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır. Başta güvenlik ve sağlık olmak üzere bütün tedbirler alınmıştır" denildi.

Karantinaya alınan binadaki vatandaşların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı kaydedildi.

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