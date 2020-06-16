Gercüş'te 2 katlı ev karantinaya alındı

<br>Remziye ÖNER/GERCÜŞ (Batman), (DHA)BATMAN'ın Gercüş ilçesine bağlı Akyar köyünde, koronavirüs testi pozitif çıkan kişinin yaşadığı 2 katlı ev, karantinaya alındı.<br>Gercüş ilçesine bağlı Akyar köyünde yaşayan 1 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Adı açıklanmayan kişi, tedaviye alınırken filyasyon ekibi, temaslıları belirlemek için çalışma başlattı.<br>Gercüş Kaymakamlığı da yaptığı yazılı açıklamayla koronavirüs hastasının yaşadığı 2 katlı evin, Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca, salgının yayılmasını önlemek amacıyla karantinaya alındığını duyurdu. Açıklamada, eve giriş-çıkışların yasaklandığı bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Batman / Gercüş Remziye ÖNER/ GERCÜŞ (Batman),(DHA)-<br>2020-06-16 15:49:22<br>
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.