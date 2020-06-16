Gercüş'te 2 katlı ev karantinaya alındı

"Demet Akalın'ın en gariban olduğu dönemler"

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<br>Remziye ÖNER/GERCÜŞ (Batman), (DHA)BATMAN'ın Gercüş ilçesine bağlı Akyar köyünde, koronavirüs testi pozitif çıkan kişinin yaşadığı 2 katlı ev, karantinaya alındı.<br>Gercüş ilçesine bağlı Akyar köyünde yaşayan 1 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Adı açıklanmayan kişi, tedaviye alınırken filyasyon ekibi, temaslıları belirlemek için çalışma başlattı.<br>Gercüş Kaymakamlığı da yaptığı yazılı açıklamayla koronavirüs hastasının yaşadığı 2 katlı evin, Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca, salgının yayılmasını önlemek amacıyla karantinaya alındığını duyurdu. Açıklamada, eve giriş-çıkışların yasaklandığı bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Batman / Gercüş Remziye ÖNER/ GERCÜŞ (Batman),(DHA)-<br>2020-06-16 15:49:22<br>

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