Batman’da aranması olan 17 kişi yakalandı

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Batman'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kayıtları bulunan 17 kişi yakalandı.

Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde aranan şahısların yakalanması için operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "Hakkında yakalama müzekkeresi bulunan şahıslara yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü’nün 16 Haziran 2020 tarihinde yapmış olduğu operasyon neticesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S., E.U., M.İ., O.B., C.İ., P.K., M.E.O., E.T. M.M.D. ile haklarında arama kararı bulunan F.Ü., A.C., Y.Ç., S.A., R.A., G.K., H.Ö., U.S. yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şahıslar İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilecektir” denildi.

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