Gercüş’te 2 ev karantinaya alındı

"Demet Akalın'ın en gariban olduğu dönemler"

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<br>Remziye ÖNER/GERCÜŞ (Batman), (DHA)BATMAN'ın Gercüş ilçesindeki 2 ev, 1 kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı.<br>Gercüş ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'nde oturan 1 kişi, koronavirüs belirtileri gösterince hastaneye başvurdu. Covid-19 testi pozitif çıkan kişi hastanede tedaviye alınırken, Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı ile salgınının yayılmasını önlemek ve vatandaşları salgından korumak amacıyla kişinin oturduğu ev ile yanındaki 2 katlı ev karantinaya alındı. Güvenlik güçleri tarafında evlerin girişi kapatılırken, filyasyon ekipler evlerde oturanlara test işlemine başladı. DHA-Genel Türkiye-Batman / Gercüş Remziye ÖNER/ GERCÜŞ (Batman),(DHA)-<br>2020-06-17 17:02:43<br>

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