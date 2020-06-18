Sason’da koza hasadına başlandı

Batman'ın Sason ilçesinde yetiştiriciler tarafından beslenen ipek böceklerinin, koza örme işlemini tamamlamasıyla koza hasadına başlandı.

Ülkede unutulmaya yüz tutan mesleklerden olan ipek böceği yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılmaya başlandığı Sason’da üreticiler kısa sürede yüksek kazancı olan koza hasadına başladı. Batman Koza Birlik Başkanı Mehmet Zülküf Aktaş, Sason’da ipek böcekçiliğini yaygınlaştırmakla uğraştıklarını söyledi. 2009 yılında 3 aile ile başlattıkları bu işi şuanda 140 aile ile devam ettirdiklerini belirten Aktaş, "İlk yıllarda tütüne alternatif olarak getirdiğimiz ipek böceklerinin kazancının iyi olmasıyla yaygınlaştırarak devam ettirdik. Şu anda 140 aileye gelir kaynağı olmaya başladı. Kısa vadede çok iyi kar getirisi olan, aslında sadece iki hafta zahmeti olan bir iş. Toplam süreç 40 gün ama işçilik sadece iki hafta sürüyor. Bu iki haftada 15 ile 20 bin kazanç sağlıyor. En başta koza larvalarını koza birlikten temin ediyoruz. İlk iki haftasında böceğe kıyılmış yaprak veriyoruz. Daha sonra uyku sürelerini takıp ediyoruz. 4 uyku 5 evre aşaması var. Her aşamada yaprak boyutunu büyüterek en son dal halinde veriyoruz. Beşinci haftanın sonunda örme aşamasına giriyor. 28. gün örmeye başlıyor. Daha sonra toplamaya başlıyoruz. Toplama işleminden sonra fırınlayıp satış için koz birliğe gönderiyoruz" dedi.

Üreticilerden Hasan Aktaş da kozanın önemli bir gelir kapısı olduğunu söyledi. Hasan Aktaş, "En fazla bir ay çalışması vardır. Bu bir ayda iyi bakılırsa çok iyi verim sağlanıyor. Yetkililerden destek de alıyoruz. Sadece belediyenin ilaçlamasından kısmi olarak etkilendi. Dut yaprağı kıtlığı yaşanıyor. Onun dışında getirisi çok güzel. Eskiden tütün üretimi yapıyorduk. Tütünün getirisi bunun kadar karlı değildi. Şimdi bununla uğraşıyoruz. Çok kazançlı bir iş" diye konuştu.

Kozanın kolay ve zahmetsiz bir iş olduğunu ifade eden üretici Emine Aktaş da "Çok kolay bir iş. Herkes bu işte çalışabilir. Erkekler dut yapraklarını getiriyor, biz bayanlar önlerine seriyoruz. Çok kolay ve iyi bir getirisi var" şeklinde konuştu.

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