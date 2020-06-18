Sason’da 3 bin kişilik cami yapılacak

Batman'ın Sason ilçesinde Cumhuriyet Meydanında yapılması planlanan çok amaçlı merkez camide aynı anda 3 bin kişinin namaz kılabileceği kaydedildi.
Yapılması amaçlanan çok amaçlı cami için oluşturulan heyet Kaymakam Abdullah Özadalı başkanlığında toplantıda bir araya geldi. Toplantıda konuşan Kaymakam Abdullah Özadalı, Cumhuriyet Meydanında bulunan merkez caminin yetersiz olduğu için yıkılarak yerine yaklaşık 3 bin kişiye aynı anda ibadet imkanı sunacak ve içerisinde yapılacak olan Kur'an kursu, taziye evi, kütüphane ve otopark alanları ilçe sakinlerinin hizmetine sunulacağını ifade etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.