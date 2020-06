Kozluk'ta 20 adres karantinaya alındı

Batman’ın Kozluk ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle mahalle ile 8 köyde toplam 20 adres karantinaya alındı.

Kozluk Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede alınan karar gereği yeni tip korona virüs salgınının yayılmasını önlemek ve vatandaşları bu salgından korumak için bazı adreslerin ikinci bir emre kadar karantinaya alındığı belirtildi. Açıklamada, başta güvenlik ve sağlık olmak üzere bütün tedbirlerin alındığı, belirtilen adreslere giriş çıkışların yasaklandığı bildirildi.

İlçede karantina altına alınan adresler şöyle:

"Tepecik Mahallesi İpekyolu Caddesi No: 2, Şemdinağa Mahallesi 523. sokak No: 9, Şemdinağa Mahallesi 512. sokak No: 6, Çaybaşı Mahallesi 1903. sokak No: 8, Tepecik Mahallesi 2404. sokak Yaşamkent Sitesi B Blok No: 17, Komando Mahallesi 709. sokak. Kaya Apartmanı No: 93, Yamaçlı Mahallesi 828. sokak No: 12, Tepecik Mahallesi 2514. sokak Müftülük Lojmanı No: 1, Yukarı Güneşli Mahallesi 620. sokak No: 28, Bekirhan beldesi Turgut Özal Mahallesi 212. sokak No: 3, Aşağı Kıratlı köyü No: 2 ve No: 47, Yeni Çağlar köyü No: 151, Karaoğlak köyü No: 43, Ünsaldı köyü No: 88, Ünsaldı köyü Koyuncular mezrası No: 30, Yıldızlı köyü, Taşlıdere köyü No: 105, Kumlupınar köyü No: 29 ve Samanyolu köyü No: 32."

