Kaza yapan araçlardan burunları bile kanamadan kurtuldular

"Demet Akalın'ın en gariban olduğu dönemler"

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Batman’ın Gercüş ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada araçlarda bulunanlar burunları bile kanamadan kurtuldu.

Kaza, Bağlarbaşı Mahallesi Hükümet Caddesi üzerindeki dört yolda meydana geldi. Garipler Caddesinden gelen Eyetullah Yılmaz yönetimdeki 33 BLY 39 plakalı hafif ticari araç ile Hükümet Caddesinde ilerleyen Mehmet Nur Çetin yönetimindeki 01 SZ 403 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, sürücüler ve yolcular yara almadan kurtulurken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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