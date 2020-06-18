Gercüş'te bir ev daha karantinaya alındı

Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Yayladüzü köyü Derei mezrasında bir ev korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 17 Haziran 2020 tarihli kararı gereği, korona virüs salgınının yayılmasını önlemek ve vatandaşları bu salgından korumak için 17 Hazirandan itibaren 14 gün süreyle Yayladüzü köyü Derei Mezrası küme evleri No: 11 adresindeki evin karantinaya alındığı kaydedildi. Belirtilen adrese giriş ve çıkışlar yasaklanırken, bölgede başta güvenlik ve sağlık olmak üzere bütün tedbirlerin alındığı ifade edildi.

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