17 yaşındaki genç kız, devrilen traktörün altında kaldı

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Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Sargın köyünde devrilen traktörün altında kalan 17 yaşındaki genç kız, ağır yaralandı.

Kaza, Gercüş'e bağlı Sargın köyünde meydana geldi. Edinen bilgilere L.Ş. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen traktör, arkasına bağladığı ekin biçme makinesiyle, ekinlerin biçildiği sırada devrildi. Bu sırada ekinlerin arasında bulunan 17 yaşındaki Emine Şahin traktörün altında kalarak ağır yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine jandarma ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Şahin ailesi kendi imkanları ile kızlarını traktörün altından çıkarırken, talihsiz kız, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Emine Şahin, buradaki müdahalesinin ardından Batman Bölge Devlet Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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