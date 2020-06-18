Devrilen traktörün altında kalan genç kız ağır yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Remziye ÖNER/ GERCÜŞ (Batman),(DHA)BATMAN'ın Gercüş ilçesine Bağlı Sargın köyünde, ekin biçen Emine Şahin (17), devrilen traktörün altında kalınca ağır yaralandı.<br>Kaza, Gercüş ilçesine bağlı Sargın köyünde meydana geldi. Lokman Şahin yönetimindeki traktör, tarlada ekin biçildiği sırada bilinmeyen nedenle devrildi. Ekin toplayan Emine Şahin, traktörün altında kalıp, yaralandı. Tarlada çalışanlar tarafından traktörün altından çıkarılan Şahin, çağrılan ambulansla Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Şahin, yapılan ilk müdahalenin ardından Batman Bölge Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Batman / Gercüş Remziye ÖNER<br>2020-06-18 17:16:21<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.