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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

25 yıl önce teröristlerin şehit ettiği çocuklar, katledildikleri yerde anıldı Anma programında gencinden yaşlısına ’Kahrolsun PKK’ sloganları atıldı

İHA

Batman'ın Sason ilçesinde 25 yıl önce terör örgütü PKK mensupları tarafından 27 kurşun sıkılarak şehit edilen 9 yaşındaki Hüsna ile 11 yaşındaki ablası Sabriye Çelik, akrabaları ve arkadaşları tarafından şehit edildikleri tepede anıldı. Anma programında gencinden yaşlısına 'Kahrolsun PKK' sloganları atıldı.

25 yıl önce teröristlerin şehit ettiği çocuklar, katledildikleri yerde anıldı Anma programında gencinden yaşlısına ’Kahrolsun PKK’ sloganları atıldı

Batman’ın Sason ilçesinde 25 yıl önce terör örgütü PKK mensupları tarafından 27 kurşun sıkılarak şehit edilen 9 yaşındaki Hüsna ile 11 yaşındaki ablası Sabriye Çelik, akrabaları ve arkadaşları tarafından şehit edildikleri tepede anıldı. Anma programında gencinden yaşlısına ’Kahrolsun PKK’ sloganları atıldı.
Sason'a bağlı Topluca köyü üst tepesinde terör örgütü PKK mensupları tarafından 9 ve 11 yaşlarındaki iki kız kardeş 27 kurşun sıkılarak şehit edildi. Kardeşlerin şehit edildikleri yerde düzenlenen etkinlikle anıldı. Akrabaları ve köylülerin katılımı ile gerçekleştirilen anma etkinliğinde sık sık 'Kahrolsun PKK' ve 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları atıldı.

"Koruculara yemek götürüyorlardı"
İki kardeşin şehit edildiği tepede konuşan Sason Şehit Aileleri Gazilerle Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mutalip Çelik, terör örgütü PKK’nın çocuk yaştaki iki kardeşi 30’dan fazla kurşun sıkarak şehit etiğini ifade ederek, terör örgütünün ilk günden bu güne kadar yüzlerce masum vatandaşı katlettiğini söyledi. Çelik, "19 Haziran 1995'te Topluca köyünün 2 kilometre uzağında olan bu tepede nöbet tutan koruculara yemek götürüyorlardı. Kurucularımız yemeye oturduktan sonra şehit Hüsna Çelik ve şehit Sabriye Çelik kardeşler korucuların nöbet tuttuğu mevzide oyun oynamaya başladı. O sırada ağaçların arasında saklanmış, gizlenmiş, pusu kurmuş hain teröristleri fark ediyorlar. Bunun üzerine terör, terör deyip köye doğru kaçıyorlar. Teröristler uzun namlulu silahlarla iki masumu tarayıp birini şehit ediyorlar. Diğeri köy tarafına kaçıp teröristlerin göremeyeceği yere iniyor. Arkasına dönüp baktığında kardeşinin gelmediğini şehit olduğunu görüyor. Bunun üzerine eline taş alıp teröristlerin üzerine yürüyor. Kardeşi şehit edildiği yeri 5 metre geçtikten sonra o da 27 kurşunla şehit ediliyor. Tam 27 Kurşun, kalleş PKK terör örgütü yolda döşemiş olduğu mayın, onların peşinden kovalamaya giden, peşine düşen güvenlik korucularımızın geçişi esnasında patlıyor ve patlama esnasında biri şehit üç gazimiz oluyor" dedi.

"30 yıldır terörle mücadele içindeyiz"
30 yıldır terörle mücadele içerisinde olduklarını kaydeden Çelik, "Hem terörle hem de terörün destekçileri ile mücadelemiz sürekli devam edecektir. Çünkü bizim gözümüzde terörü destekleyen de en az terörist kadar suçludur. Buradan terör örgütünü destekleyenlere sesleniyorum, sizin hiç mi vicdanınız yok, hiç mi insanlıktan nasibinizi almadınız, hiç mi vicdanınız sızlamıyor? Nasıl oluyor orada henüz öğrenci olan, hiçbir şeyden haberi olmayan küçük masumlara kıyılıyor. Bunu yapan insan bile olamaz. PKK terör örgütünün en büyük destekçisi HDP’dir. HDP PKK terör örgütüne desteğini kesin 1 yıl içerisinde terörün T'si dahi kalmaz. Ama milletine vatanının insanına silah doğrultan ve doğrultanı destekleyen bizim için birdir. Bu fiillerin içerisine girenler mutlaka hak ettikleri en ağır ceza ile cezalandırılacaklar. Masuma, askere, polise, vatandaşa, çocuğa, dahası sebepsiz yere insanlara silah doğrultup Yahudi maşalığı yapan PKK terör örgütünü kınıyor lanetliyor ve sonlarının çok yakın olduğunu, köklerinin kuruyacağını belirtmek istiyorum. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. İki kardeşimin şehadetinin yıl dönümünde tüm şehitlerimizi rahmet minnet ve şükranla anıyorum" dedi.

"Bize ve bizim gibilere bu acıyı yaşatanlar gün yüzü görmesin"
Şehit edilen iki halasıyla oyunlar oynadıklarını belirten Gülsüm Çelik, halalarının kendi yaşlarında olduğunu söyledi. Çelik, "Beraber oyunlar oynardık. Şuan ben üniversite mezunuyum. Eğer terör örgütü gelip onları şehit etmemiş olsaydı onlar da üniversiteyi bitirmiş ve meslek sahibi olmuşlardı. Allah bize ve bizim gibilere bu acıyı yaşatanlara gün yüzü göstermesin. İnşallah akıttıkları kanda boğulurlar. Şehit olan halalarım yanımdaki bu iki kız çocuğu yaşındaydı. Sizce bu iki kız terörle mücadele edebilir mi? Onlarla savaşa bilir mi? Buradan onlara destek verenlere sesleniyorum, sizce bu iki çocuk onlarla savaşa bilir mi, ya da bunların onlarla savaşacak silahları mı vardı, elbette hayır. Bizler onların karşısında durduğumuz için bizlere faşist diyorlar. Biz faşist değiliz sadece terörü ve destekçisinin karşısındayız" diye konuştu.
11 yaşındaki Merve Çelik de "Ben 11 yaşındaydım. Halalarım biri 9, diğeri de 11 yaşındayken öldürüldüler. Onları öldürenleri Allah kahretsin" şeklinde konuştu.
Türk bayrakları ile tepeye çıkan vatandaşlar burada şehitleri anıp 'Kahrolsun PKK' sloganları attı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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