Gercüş'te görülen dev etçil çekirgeler büyüklüğüyle dikkat çekiyor

<br>Remziye ÖNER/GERCÜŞ (Batman), (DHA)BATMAN'ın Gercüş ilçesinde görülen, yaklaşık 15 santimetre boyundaki etçil çekirgeler, büyüklüğüyle dikkat çekiyor.<br>Gercüş ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'nde, tarlada hasat yapan çiftçiler, yaklaşık 15 santimetre uzunluğunda dev çekirgeler buldu. Çekirgeleri görüntüleyen Cemal Şimşek, etçil olan çekirgenin bu türünün ilçede geçen yıl da görüldüğünü ve çok büyük olduğunu söyledi. <br>Çiftçilerden Ahmet Soyvural ise çekirgenin zararlı olduğunu düşünmediklerini dile getirerek, "Geçen sene de bu vakitlerde görmüştük. Araştırmasını yapmıştık. Ekinlere zarar vermediğini ve etçil bir tür olduğunu öğrendik" dedi.DHA-Genel Türkiye-Batman / Gercüş Remziye ÖNER<br>2020-06-20 15:24:56<br>
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.