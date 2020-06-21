Gercüş'ün Gönüllü köyünde 1 evde yeni karantina uygulaması

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<br>Remziye ÖNER/GERCÜŞ (Batman), (DHA)BATMAN'ın Gercüş ilçesinde daha önce 2 kez karantinaya alınan ve cuma günü karantinadan çıkan Gönüllü köyünde bir ev görülen vaka nedeniyle karantinaya alındı.<br>Gercüş ilçesinde daha önce 2 kez karantinaya alınan ve 19 Haziran'da karantinadan çıkan Gönüllü köyünde, koronavirüs tespit edilen 1 kişinin evi, ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla karantinaya alındı. Salgının yayılmasını önlemek amacıyla karantina uygulanan adrese giriş ve çıkışlar yasaklandı.<br> DHA-Genel Türkiye-Batman / Gercüş Remziye ÖNER/GERCÜŞ (Batman),(DHA)<br>2020-06-21 17:49:12<br>

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