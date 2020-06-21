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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dağlardan topladığı kekikler geçim kaynağı oldu

İHA

Batman'ın Gercüş ilçesinde 57 yaşındaki bir kadın dağlardan topladıkları kekikleri satarak ev geçimini sağlıyor.

Dağlardan topladığı kekikler geçim kaynağı oldu

Batman'ın Gercüş ilçesinde 57 yaşındaki bir kadın dağlardan topladıkları kekikleri satarak ev geçimini sağlıyor.
Gercüş'te yaşayan 57 yaşındaki Seve Turan, eşi ile birlikte her gün sabah saatlerinde dağa çıkarak kekik topluyor. Dağdan topladığı kekikleri kilosu 40 liradan satan Turan, aile geçimine katkıda bulunuyor. Geçim kaynağının kekik olduğunu belirten Seve Turan, "Kekiği ovaladıktan sonra elekten geçiriyorum. Topladığımız kekiği 3 gün gölgede bırakıyoruz kuruması için daha sonra temizliyoruz. 3 elekten geçirdikten sonra temizlenebiliyor. Kilosunu 40 liradan satıyorum. Günde 1 kilogram toplayabiliyoruz. Bu nedenle ev ihtiyaçlarımızın tamamını karşılayamıyoruz. 13 sene çalıştım eşim trafik kazası geçirince ona bakmak için işi bırakmak zorunda kaldım. Eşim 65 yaş üstü olduğundan dolayı şuan onun yaşlılık maaşıyla ve kekik toplayarak geçiniyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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