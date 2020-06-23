Batman Şehir Kütüphanesine şehit Aybüke öğretmenin adı verilecek

Bitlis'te iki apartman ve bir ev karantinaya alındı

Batman Şehit ve Gazi Aileleri Derneği (BAŞGAD) Başkanı Şeyhmus Özcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’ndan Batman Şehir Kütüphanesine şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın isminin verilmesi talebinde bulunduklarını ve talebin kabul edildiğini söyledi.

Özcan, Bakan Karaismailoğlu'nun Batman ziyaretinde kendilerine Şehir Kütüphanesine şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın isminin verilmesi talebinde bulunduklarını ve bugün Bakanlık tarafından aranarak taleplerinin kabul edildiğinin müjdesini aldıklarını kaybetti. Taleplerinin kabul edilmesine çok sevindiklerini belirten Özcan, "Geçtiğimiz günlerde çeşitli temaslarda bulunmak üzere Batman'a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’ndan Batman’da yapımı tamamlanan Şehir Kütüphanesine şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın adının verilmesi talebinde bulunmuştuk. Bugün Bakanımızın talimatı ile başdanışmanı tarafından bizler telefonla arandık. Şehidimizin ismi kütüphaneye verileceğine dair müjdeyi aldık. Vatanımıza ve milletimize hayırlı olsun" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.