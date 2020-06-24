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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman Üniversitesi kurumların temizlik malzemesi ihtiyacını karşılamaya devam ediyor

İHA

Batman Valisi Hulusi Şahin, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş ile birlikte, Batman Valiliğinin desteği ile Üniversite bünyesinde kurulan sıvı sabun ve dezenfektan üretim ünitesi ile maske üretim atölyesinde incelemelerde bulundu.

Batman Üniversitesi kurumların temizlik malzemesi ihtiyacını karşılamaya devam ediyor

Batman Valisi Hulusi Şahin, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş ile birlikte, Batman Valiliğinin desteği ile Üniversite bünyesinde kurulan sıvı sabun ve dezenfektan üretim ünitesi ile maske üretim atölyesinde incelemelerde bulundu.
Tüm dünyada giderek yaygınlaşan korona virüsten korunmanın en kolay yolu olarak uzmanlar tarafından sıkça dile getirilen sabun ve su ile el yıkama tavsiyesi ile birlikte faaliyete alınan ünitede günlük üretilen sıvı sabunlar kamu kurumlarına gönderilmeye devam ediyor. Üretim ünitesinde incelemelerde bulunan Vali Şahin, Rektör Prof. Dr. Durmuş, Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Yahya Hışman Çelik ile üretim ünitesi sorumlusu Batman Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu doktor öğretim üyesi Reşit Çakmak’tan süreçle ilgili bilgi aldı.

Vali Şahin, tebrik etti
Salgın sürecinde üniversitenin başlattığı üretim hamlesinden dolayı Rektör Durmuş’a teşekkür eden Vali Şahin, "Üniversitemiz bu süreçte en fazla ihtiyaç duyduğumuz sıvı sabun üretimini hızlı bir şekilde gerçekleştirdi. Bundan dolayı üniversitemize teşekkür ediyorum, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" dedi.
Vali Şahin’e ziyaretinden dolayı teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Durmuş ise burada ürettikleri sıvı sabunları salgın sürecinde cephenin en ön safında yer alan İl Sağlık Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına gönderdiklerini söyledi. Daha önce her kuruma yarımşar ton sıvı sabun gönderdiklerini vurgulayan Rektör Durmuş, bugün İl Sağlık Müdürlüğüne yarım ton daha sıvı sabun hibe ettiklerini kaydetti. Rektör Durmuş şöyle devam etti:
"Ülke olarak tüm dünyada olduğu gibi bizler de zorlu bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte herkese görevler düşüyor. Herkes elini taşın altına koyduğu bu süreçte bizler de üniversite olarak hızlı bir şekilde organize olarak üretime başladık. Tonlarca sıvı sabun, dezenfektan ve binlerce maske üreterek kamu kurumlarımıza hibe ettik. Bu süreç bize meslek liseleri ile meslek yüksekokullarının önemini bir kez daha ortaya çıkarttı. Bizler üretmeye devam edeceğiz. İnşallah en kısa sürede bu süreci atlatacağız."

"Binlerce maske ürettik, üretiyoruz"
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Yahya Hışman Çelik de "Bir yandan sıvı sabun ve dezenfektan üretirken bir yandan da giyim teknolojisi ile el sanatları bölümlerimizde hızlı bir şekilde organize olarak üniversitemizin maske ihtiyacını karşılamak için maske üretimine başladık. Şu ana kadar binlerce maske ürettik. Bu vesile ile hem ekonomik hem de daha sağlıklı üretim gerçekleştirdik ve üretmeye de devam ediyoruz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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