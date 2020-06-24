Gercüş'te 2 ev karantinaya alındı

Batman'ın Gercüş ilçesinde 2 ev, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Gercüş'e bağlı Bağlarbaşı ile Pınarbaşı mahallelerinde iki kadında korona virüs tespit edildi. Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararı ile salgınının yayılmasını önlemek ve vatandaşları salgından korumak amacıyla kişilerin oturduğu 2 ev karantinaya alındı. Güvenlik güçleri tarafında evlerin girişi kapatılırken, filyasyon ekipler evlerde oturanlara test işlemine başladı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.