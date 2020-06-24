Gercüş’te yavru porsuk, aracın çarpması sonucu telef oldu

Batman’ın Gercüş ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan yavru porsuk, aracın çarpması sonucu telef oldu.

Olay, ilçeye bağlı Hisar köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, nesli tükenme tehlikesi altında olan yavru porsuk, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada aracın çarpması sonucu telef oldu. Gercüş’ten Kayapınar beldesine doğru arabayla giden Ahmet Soyvural, "Kayapınar beldesine gittiğimiz esnada yolun kenarında bir hayvan gördük. Öldüğünü düşünmüyorduk, aracımızı durdurduk ve araçtan indik. İncelediğimizde hayvanın öldüğünü gördük. Hayvanın çok nadir görülen porsuk olduğunu anladık" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.