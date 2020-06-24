Nesli tükenmekte olan porsuk, araç çarpmasıyla öldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Remziye ÖNER/GERCÜŞ (Batman), (DHA) BATMAN'ın Gercüş ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan yavru porsuk, otomobil çarpması sonucu telef oldu.<br>Nesli tükenme tehlikesi altında olan ve Dünya Doğayı Koruma Birliği'nce 'kırmızı liste'ye alınan yavru porsuk, Hisar köyü yakınında yolun karşısına geçerken, aracın altında kalıp, telef oldu. Kayapınar beldesine doğru otomobiliyle giden Ahmet Soyvural, yol kenarında porsuğu gördüklerinde yaralı sandıklarını ama yanına gittiklerinde öldüğünü fark ettiklerini söyledi. DHA-Güvenlik Türkiye-Batman / Gercüş Remziye ÖNER<br>2020-06-24 16:44:44<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.