Nesli tükenmekte olan porsuk, araç çarpmasıyla öldü

<br>Remziye ÖNER/GERCÜŞ (Batman), (DHA) BATMAN'ın Gercüş ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan yavru porsuk, otomobil çarpması sonucu telef oldu.<br>Nesli tükenme tehlikesi altında olan ve Dünya Doğayı Koruma Birliği'nce 'kırmızı liste'ye alınan yavru porsuk, Hisar köyü yakınında yolun karşısına geçerken, aracın altında kalıp, telef oldu. Kayapınar beldesine doğru otomobiliyle giden Ahmet Soyvural, yol kenarında porsuğu gördüklerinde yaralı sandıklarını ama yanına gittiklerinde öldüğünü fark ettiklerini söyledi. DHA-Güvenlik Türkiye-Batman / Gercüş Remziye ÖNER<br>2020-06-24 16:44:44<br>
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.